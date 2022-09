Dontnod : un analyste voit plus haut

(Boursier.com) — Dontnod recule de 2,6% à 11,35 euros ce lundi, alors que l'éditeur et studio indépendant de création et de développement de jeux vidéo, et PortaPlay ont annoncé le lancement de leur toute nouvelle expérience narrative de type RPG-lite : 'Gerda: A Flame in Winter'.

Gerda: A Flame in Winter est à présent disponible sur Nintendo Switch et Steam, avec une réduction de 10% pour fêter le lancement, durant la première semaine de sortie.

"Le titre a rebondi ces derniers jours avec la sortie de Gerda et le retour, une nouvelle fois, de la thématique du M&A dans le secteur (notamment avec le rachat de Quantic Dream, autre spécialiste français du jeu narratif, par le chinois NetEase)" commente Portzamparc qui pense toutefois qu'il reste intéressant aux niveaux actuels pour les investisseurs voulant jouer le nouveau cycle du studio qui a commencé avec Gerda, avec désormais 2 à 3 lancements attendus par an... Conclusion : "Nous maintenons notre recommandation 'Acheter' avec un objectif ajusté de 16,1 à 16,6 euros" conclut l'analyste.