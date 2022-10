Dontnod : un analyste s'ajuste après les annonces

(Boursier.com) — Dontnod monte de 1% sur les 10,60 euros ce mercredi, alors que pour les 6 premiers mois de l'exercice 2022, le groupe a affiché une progression de 16% de ses produits d'exploitation économiques qui s'élèvent à 14,9 ME contre 12,8 ME au 30 juin 2021.

L'EBITDA économique incluant les Crédits d'Impôts Jeu Vidéo s'établit à 1,8 ME, en retrait de 1,5 ME par rapport au 30 juin 2021 en lien avec la baisse des Royalties. Le résultat net de l'ensemble consolidé du 1er semestre 2022 ressort en forte amélioration à 1,7 ME contre 0,4 ME un an auparavant.

À la fin juin 2022, la société bénéficie d'une trésorerie disponible de 46,1 ME. Les dettes financières s'élèvent à 4 ME.

"En première approche, ce S1 nous amène à relever nos hypothèses de consommation de cash à court-terme et nos hypothèses de vente à moyen-terme" commente Portzamparc qui note que le groupe garde d'amples marges de manoeuvre avec 42 ME de cash net... "Notre objectif est ajusté de 16,6 à 15,5 euros du fait de la hausse des taux et de la baisse des pairs. Nous restons cependant à 'Acheter', considérant toujours que la valorisation actuelle ne reflète pas le potentiel de création de valeur au cours du cycle de lancements réguliers qui vient de s'ouvrir" conclut l'analyste.