Dontnod : Succès de la levée de fonds d'un montant d'environ 46 ME

(Boursier.com) — DON 'T NOD, éditeur et studio indépendant de création et de développement de jeux vidéo, annonce aujourd'hui le succès de la levée de fonds lancée le 16 février 2023 comprenant d'une part l'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, par voie de construction accélérée de livre d'ordres réservée à une catégorie de bénéficiaires, pour un montant total (prime d'émission incluse) d'environ 45,2 ME et d'autre part, une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel, par voie d'offre au public dédiée aux investisseurs particuliers via la plateforme PrimaryBid, pour un montant total (prime d'émission incluse) d'environ 0,7 ME.

"Je suis très heureux du soutien continu de nos actionnaires existants, et je tiens à adresser mes remerciements aux investisseurs institutionnels et individuels pour leur confiance dans notre développement", a déclaré Oskar Guilbert, Président Directeur Général de DON'T NOD.

"Avec les sorties en 2023 de 2 nouveaux jeux et le développement de 4 créations originales supplémentaires et de 2 coproductions externes, DON'T NOD bénéficie du plus grand pipeline de jeux de son histoire. Les fonds levés vont nous permettre d'accélérer notre prochain cycle de croissance au delà de 2025, sur le segment à potentiel commercial fort et éprouvé de l'action-RPG."