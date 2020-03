DontNod : sortie de Life is Strange 2

(Boursier.com) — DontNod Entertainment, studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo et Squar Enix annoncent la sortie d'une démo jouable de Life is Strange 2. Ce nouveau chapitre de la franchise à succès et plusieurs fois récompensée de Life is Strange est disponible sur PlayStation4, sur XboxOne, et sur PC.

Ce 26 mars marque également la date de sortie officielle de la saison complète du jeu au Japon.

Les 5 épisodes entièrement doublés de la saison de Life is Strange 2 sont disponibles sur le marché japonais sur Windows PC/Steam et XboxOne (version digitale uniquement) et également sur PlayStation4 (version boîte et digitale).