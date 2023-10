DontNod : Solidité du line-up avec 6 jeux à venir sur 2024/2025

(Boursier.com) — DON 'T NOD, éditeur et studio indépendant de création et de développement de jeux vidéo, présente ses résultats semestriels 2023 arrêtés par le Conseil d'Administration réuni le 12 octobre 2023. Pour les 6 premiers mois de l'exercice 2023, DON'T NOD affiche une progression de 10,3% de ses produits d'exploitation économiques qui s'élèvent à 16,5 ME, contre 14,9 ME au 30 juin 2022.

Cette performance s'appuie sur :

-Une progression des ventes de 28,2%, portée par la dynamique du back catalogue (Vampyr et la licence Life is Strange) et la contribution d'Harmony: the Fall of Reverie, sorti en juin dernier,

- Une hausse de 21,4% de la production immobilisée, à 13,8 MEUR, illustrant la montée en puissance des productions du line-up 2023/25,

-Des revenus au titre du développement en retrait de 33,4%, en lien avec l'achèvement du développement de Banishers: Ghosts of new Eden.

Une montée en puissance des charges dans un cycle de lancement de projets

Les comptes semestriels 2023 confirment la progression des développements en cours ainsi que des coûts engagés, illustrant l'accélération du cycle de lancement de jeux sur l'année 2023 et la part croissante d'auto-édition.

Les charges de personne, à 13,6 ME au 30 juin 2023, ont progressé suite aux recrutements nécessaires à la production des projets. Par ailleurs, les autres charges d'exploitation, en progression de 23,5% à 5,3 ME au 30 juin 2023, reflètent l'augmentation des engagements de sous-traitance ainsi que des coûts de marketing et publishing pour l'accompagnement de la commercialisation des jeux.

Ainsi, l'EBITDA économique incluant les crédits d'impôts (français et canadien) s'établit à 1,1 ME au 1er semestre 2023, en retrait de 0,8 ME par rapport au 30 juin 2022.

Après prise en compte des dotations aux amortissements et provisions ((0,5) ME) sur la période et des impôts différés ((0,2) ME), l'EBIT économique incluant les crédits d'impôts s'élève à 0,4 ME au 30 juin 2023 contre 1,9 ME un an auparavant.

Au cours du premier semestre 2023, le résultat exceptionnel du Groupe s'est élevé à (1,3) ME, contre (0,5) ME au 30 juin 2022. La Société a procédé à la redirection stratégique de certains actifs en phase de préproduction, développés au sein du studio parisien. Cette réorientation a eu pour effet la sortie d'une part de l'actif non conforme aux nouveaux enjeux de développement, et dont le montant s'est élevé à 1,4 ME.

Ainsi, le résultat net part du Groupe s'élève à (0,9) ME au 30 juin 2023, contre 1,7 ME au titre du premier semestre de l'exercice précédent.

DON'T NOD a dégagé sur le premier semestre 2023 une marge brute d'autofinancement positive de 1,4 ME, contre 2,2 ME au titre du premier semestre 2022. Les investissements réalisés sur cette première période de l'exercice 2023 (14,1 ME) sont principalement liés aux jeux en développement.

Suite à la levée de fonds réalisée en février 2023 (45,9 ME par augmentation de capital ouverte aux institutionnels et aux particuliers avec suppression du droit préférentiel de souscription), dans le cadre du financement du prochain cycle de croissance au-delà de 2025 sur le segment Action-RPG, le bilan de DON'T NOD s'est renforcé à l'issue du semestre.

Les capitaux propres s'élèvent ainsi au 30 juin 2023 à 132,6 ME contre 88,1 ME fin décembre 2022 et la trésorerie disponible et équivalents atteint un niveau solide de

64,2 ME, contre 34,9 ME au 31 décembre 2022.

Perspectives et développement

Sur le second semestre 2023, DON'T NOD bénéficiera de la commercialisation de Jusant, prochaine Propriété Intellectuelle en auto-édition, dont la sortie est prévue le 31 octobre 2023 sur PC (Steam), PlayStation 5, et Xbox Series X/S.

Le 13 février 2024, Banishers: Ghosts of New Eden, le prochain Action-RPG narratif du studio sortira sur Steam, PlayStation 5 et Xbox Series X/S.

Enfin, avec des ressources financières considérablement renforcées, DON'T NOD maintiendra sa stratégie de développement qui vise à :

*Renforcer sa détention des Propriétés Intellectuelles tout en privilégiant un modèle équilibré entre auto-édition et coproduction ;

*Concentrer sa force de production sur les segments porteurs de l'Action-RPG et de l'Action Adventure / Narrative Adventure ;

*Confirmer l'objectif de 2 sorties par an en moyenne, afin d'assurer à la fois une récurrence de chiffre d'affaires et la constitution d'un back catalogue dynamique.

Ainsi, fort d'un pipeline riche de 8 créations originales, dont 5 en auto-édition, DON'T NOD confirme son statut de développeur éditeur dans l'écosystème mondial du jeux vidéo.