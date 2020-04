Dontnod : résultat net proche de l'équilibre

Dontnod : résultat net proche de l'équilibre









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Au titre de l'exercice 2019, Dontnod affiche une progression de ses produits d'exploitation économiques de +18,6% qui s'élèvent à 18 ME contre 15,2 ME en 2018.

L'EBITDA économique incluant le CIJV (Crédit d'Impôt Jeux Vidéo) ressort à 3,3 ME en 2019, en retrait de 0,5 ME.

L'EBIT économique incluant le CIJV est, comme annoncé, sensiblement positif et s'établit à 0,8 ME.

Le résultat net de l'ensemble consolidé ressort proche de l'équilibre intégrant, entre autres, une charge exceptionnelle de 0,5 ME.

À fin décembre 2019, les capitaux propres s'élèvent à 32,9 ME et la trésorerie disponible atteint 17 ME.