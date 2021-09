Dontnod : résultat net de 0,4 ME

(Boursier.com) — Pour les six premiers mois de l'exercice 2021, Dontnod affiche une progression de +19% de ses produits d'exploitation économiques qui s'élèvent à 12,8 ME contre 10,8 ME au 30 juin 2020.

L'EBITDA économique, incluant les Crédits d'Impôts Jeu Vidéo (Français et Canadien), ressort en forte amélioration à 3,3 ME au premier semestre 2021, contre 1,7 ME un an auparavant, soit une hausse de 92%.

Le résultat net de l'ensemble consolidé ressort à 0,4 ME au 30 juin 2021 intégrant, entre autres, une charge exceptionnelle de 0,2 ME sans impact sur la trésorerie et l'amortissement de l'écart d'acquisition relatif à Dontnod Eleven.