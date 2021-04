Dontnod : résiste après les résultats

(Boursier.com) — A contre-courant, Dontnod avance de 0,9% à 16,9 euros en fin de matinée. L'éditeur de jeux-vidéo a dévoilé des comptes 2020 en forte progression avec un résultat net de retour dans le vert à 0,9 million d'euros contre une perte de 0,1 ME en 2019. L'EBIT économique a bondi de 94% à 1,5 ME pour des produits d'exploitation économiques en hause de 31% à 23,6 ME.

Pas de surprise sur les comptes 2020, qui ressortent en forte progression malgré les recrutements, grâce à la hausse des royalties et de la production immobilisée, affirme Portzamparc. Ils demeurent néanmoins encore peu significatifs en comparaison de ce que le broker attend d'ici quelques années, une fois abouti le changement de business-model. A l''achat' sur le titre, le courtier rehausse sa cible de 19 à 19,9 euros.