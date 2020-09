Dontnod : repli marqué après les résultats

(Boursier.com) — Dontnod , qui restait sur une belle séquence haussière, cède 6,6% à 12 euros au lendemain de la publication de comptes intermédiaires en forte croissance. Le studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo a réalisé sur les six premiers mois de l'année un résultat net de 667.000 euros pour des produits d'exploitation économiques de 10,8 ME, en hausse de 19,9%.

Midcap Partners affirme que les perspectives du groupe sont très solides avec notamment le dernier 'Life is Strange 2' qui devrait rapidement entrer en phase de royalties et le premier jeu autoédité, 'Twin Mirror', qui sortira début décembre en partenariat avec Epic pour la partie PC. Enfin, le broker met en avant le succès de 'Tell Me Why', édité par Microsoft début septembre, et qui semble conjuguer succès critique (Metacritic de 78) avec succès commercial puisque les ventes avoisineraient déjà les 400000 unités. Le dernier succès du groupe laisse rêveur quant aux chiffres qu'il publierait s'il était totalement indépendant, souligne le courtier. Cette mutation prendra du temps mais Dontnod semble clairement sur la bonne voie avec notamment, comme ses " pairs ", l'ouverture d'un studio à Montréal lui permettant de bénéficier du bassin de talents locaux ainsi que du soutien local à l'industrie du jeu vidéo. Au final, MP reste à l''achat' sur le dossier avec une cible de 17 euros.