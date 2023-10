DontNod renforce son équipe de direction

(Boursier.com) — DON 'T NOD, éditeur et studio indépendant de développement et d'édition de jeux vidéo, annonce une évolution de son comité exécutif qui vient renforcer le management global du Groupe.

Ainsi, Benoît Gisbert Mora, Directeur Administratif et Financier depuis près de 7 années au sein du Studio est nommé Directeur Général Adjoint. Il aura pour mission d'accompagner le Président Directeur Général, Oskar Guilbert, dans les fonctions organisationnelles du Groupe et dans la formalisation de la stratégie de développement.

En remplacement de Benoît Gisbert Mora, Agathe Monneret, a rejoint les équipes en tant que Directrice Administrative et Financière.