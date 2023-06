Dontnod recule malgré la présentation d'un nouveau jeu

(Boursier.com) — Dontnod retombe de 2,4% à 8 euros en ce début de semaine. Après le très bon accueil reçu par son dernier jeu Harmony (metacritic de 76/100), l'éditeur de jeux vidéo a dévoilé un nouveau jeu pour l'exercice en cours : Jusant, jeu d'escalade, action & puzzle, sortira dans le courant de l'automne et sera présent dès sa sortie sur le Game Pass de Microsoft.

Cette annonce consolide fortement les attentes de TP ICAP Midcap qui ne sont pas relevées immédiatement en l'absence de la date exacte de sortie de Banishers, le très gros jeu de l'exercice. L'analyste est à l''achat' sur la valeur avec un objectif de 30 euros.

"Cette annonce devrait logiquement nous amener à relever notre prévision de CA pour 2023, mais à abaisser celle pour 2024 (3 jeux internes cette année, hypothèse 1 jeu interne + 1 jeu externe en 2024, 2 jeux internes + 1 jeu externe en 2025)" commente de son côté Portzamparc qui mettra à jour son scénario une fois que les éléments pour évaluer le lancement d'Harmony seront en sa possession : The Fall of Rêverie (sorti jeudi dernier sur Switch et PC, disponible sur PS et Xbox à partir du 22 juin)". En attendant, l'analyste reste à 'Acheter' sur le dossier en visant un cours de 13,4 euros.