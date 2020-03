DontNod : récompensé aux Pégases 2020

(Boursier.com) — Le studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo, DontNod Entertainment, indique que Life Is Strange 2, le nouveau titre de la franchise à succès, a été récompensé et encensé par la critique. Il a remporté le 'Prix de l'Excellence narrative', lors de la première cérémonie des Pégases 2020 organisée par l'Académie française des Arts et Techniques du jeu vidéo le 9 mars 2020.

Pour les British Academy of Film and Television Arts Awards (BAFTA), Life Is Strange 2 est nommé dans 4 catégories. Cette cérémonie se tiendra le 2 avril prochain. Le deuxième opus de la franchise concourt dans la catégorie meilleur jeu "au-delà du divertissement", meilleure narration, meilleur rôle principal et meilleur rôle secondaire.