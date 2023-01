Dontnod : pas si étrange ?

(Boursier.com) — Don 't Nod monte de 1% sur les 10 euros ce mardi, alors que l'éditeur et studio indépendant de création de jeux vidéo et SQUARE ENIX ont annoncé que le jeu 'Life is Strange 2', plusieurs fois récompensé, sera disponible sur Nintendo Switch le 2 février 2023. Le titre est dès maintenant en précommande sur le Nintendo eShop.

Le potentiel de 'Life is Strange 2' continuera ainsi d'être maximisé puisque le jeu sera disponible sur la Nintendo Switch afin de toucher un public encore plus large. Par ailleurs, cela permettra de redynamiser les ventes de l'ensemble de la franchise 'Life is Strange', sur toutes les plateformes...

"Ce portage nous semble opportun, compte-tenu du large succès de la Switch, probablement possédée par une partie importante du public cible du titre" commente Portzamparc. "L'impact devrait toutefois être relativement marginal pour Don't Nod puisque LiS 2 était un contrat classique avec Square Enix, avec à la clé un taux de royalties réduit pour le studio" poursuit l'analyste qui vise un cours de 16,30 euros en restant à l'achat sur la valeur.