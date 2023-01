Dontnod : 'Life is Strange 2' sera disponible sur Nintendo Switch le 2 février

(Boursier.com) — DON 'T NOD, éditeur et studio indépendant de création et de développement de jeux vidéo et SQUARE ENIX annonce que le jeu 'Life is Strange 2', plusieurs fois récompensé, sera disponible sur Nintendo Switch le 2 février 2023. Le titre est dès maintenant en précommande sur le Nintendo eShop.

Le potentiel de 'Life is Strange 2' continuera ainsi d'être maximisé puisque le jeu sera disponible sur la Nintendo Switch afin de toucher un public encore plus large. Par ailleurs, cela permettra de redynamiser les ventes de l'ensemble de la franchise 'Life is Strange', sur toutes les plateformes...