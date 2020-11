Dontnod : les précommandes de Twin Mirror sont ouvertes

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo, Dontnod, annonce l'ouverture des précommandes pour Twin Mirror, sur Xbox One (MicrosoftStore) et PlayStation4 (PlaystationStore).

Les joueurs qui pré-commanderont le jeu sur PlayStation4 bénéficieront en cadeau d'un thème dynamique directement inspiré du Palais Mental de Sam Higgs, le personnage principal du jeu.

Cette aventure narrative, en co-production avec Shibuya Productions, est également disponible en précommande sur l'Epic Games Store depuis le 15 septembre. En précommandant sur cette plateforme, les joueurs profiteront de la bande-originale officielle en format digital.

Les joueurs pourront se glisser dans la peau de Sam Higgs et enquêter sur les mystères qui entourent Basswood et ses habitants. Twin Mirror est le premier titre de Dontnod publié en auto-édition, et co-produit avec Shibuya Productions. Dans ce thriller psychologique, Sam Higgs retourne à Basswood, sa ville natale, pour l'enterrement de son meilleur ami. Il devient vite évident que cette petite ville de Virginie Occidentale renferme de sombres secrets. Confronté à son passé, Sam sera tiraillé entre sa quête de vérité et son désir de renouer avec ses proches.

Twin Mirror sortira le 1er décembre sur PlayStation4 (PlaystationStore), Xbox One (MicrosoftStore) et PC. La version PC digitale sera disponible en exclusivité sur l'Epic Games Store pendant 1 an.

Twin Mirror sera compatible sur PlayStation5, Xbox Series X et Xbox Series S.