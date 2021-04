Dontnod : le marché apprécie les dernières annonces

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dontnod surperforme le marché ce jeudi avec un titre qui s'adjuge 4% à 16,7 euros. Le groupe français a annoncé qu'il éditera le prochain jeu de PortaPlay, développé sous la forme d'une coproduction, dont Dontnod détient la majorité des droits. Dans le cadre de ce partenariat, Dontnod mettra à disposition de PortaPlay son savoir-faire et l'expérience acquise avec ses précédents titres, afin de soutenir cette création originale dans son développement et sa commercialisation.

Portzamparc ('achat') évoque une bonne nouvelle qui va permettre de déployer à bon escient le cash "excédentaire" suite à l'augmentation de capital réalisée en janvier dernier. Si nous manquons encore d'information sur le titre, il viendra assurément compléter le pipeline et ainsi participer à un revenu et news flows réguliers. La maison de bourse précise par ailleurs comprendre de ses échanges avec la firme que ce projet a été sélectionné parmi de nombreux autres, suggérant un bon match entre Dontnod et PortaPlay.