Dontnod : Jusant reconnu pour la qualité de son Univers Sonore

(Boursier.com) — Lors de la cérémonie des Pégases 2024, l'éditeur et studio indépendant de création et de développement de jeux vidéo, Dontnod indique que son jeu d'escalade action-aventure, Jusant, a été désigné lauréat du prix du Meilleur Univers Sonore.

Dontnod a été distingué lors des Pégases, qui reconnaissent et célèbrent l'excellence française dans le domaine des jeux vidéo.

"Nous sommes fiers d'avoir été nommés cette année dans les catégories Meilleur Jeu, Meilleur Game Design et Meilleur Univers Sonore lors des Pégases, aux côtés de nombreux jeux et fantastiques studios français. Remporter le prix du Meilleur Univers Sonore est un témoignage de la créativité et de l'engagement sans limites de toutes celles et ceux qui ont participé à la création de Jusant. Nous sommes honorés de recevoir cette reconnaissance et continuerons à créer des expériences inoubliables", a déclaré Oskar Guilbert, PDG de Dontnod.

Rappelons que Jusant est aussi nommé aux prestigieux British Academy Games Awards (BAFTA) dans la catégorie Nouvelle Propriété Intellectuelle. Cette cérémonie se tiendra le 11 avril.