Dontnod : 'Ghosts of New Eden' est disponible

(Boursier.com) — DON 'T NOD Entertainment, éditeur et studio indépendant de création et de développement de jeux vidéo et focus Entertainment, sont extrêmement fiers de lancer Banishers: Ghosts of New Eden, "le RPG d'action narratif dans lequel vous incarnez un couple de chasseurs de fantômes expérimentés confrontés à des décisions difficiles aux conséquences décisives pour les vivants, comme pour les morts".

"Notre nouvel action-RPG est enfin disponible, prêt à transporter nos joueuses et joueurs dans une expérience captivante et immersive. Après le succès mondial de Vampyr, déjà en collaboration avec Focus Entertainment, nous sommes fiers de présenter cette nouvelle propriété intellectuelle originale qui repousse les limites du genre. Avec des mécaniques de combats spectaculaires, une création de personnages iconiques et des environnements à couper le souffle, ce jeu est le fruit du travail remarquable et de l'exceptionnelle expertise de nos talentueuses équipes. L'accueil enthousiaste de la presse et des joueuses et joueurs nous fait à toutes et tous chaud au coeur" précise Oskar Guilbert, Président Directeur Général de DON'T NOD.