Dontnod fait évoluer son équipe de direction

(Boursier.com) — Le studio indépendant de création Dontnod Entertainment fait évoluer sa Direction générale avec le départ de Benoît Gisbert Mora. Il quitte ses fonctions de Directeur Général Adjoint afin de se consacrer à de nouveaux projets professionnels.

La transition a été soigneusement préparée avec Agathe Monneret (Directrice Administratrice et Financière) et Oskar Guilbert (Président Directeur Général), qui renouvelle sa totale confiance en son Comité de Direction pour "mener à bien les projets enthousiasmants du Groupe en 2024 et au-delà".

Dontnod étudie l'opportunité de renforcer son Comité de Direction afin d'accompagner la mise en oeuvre de sa stratégie de développement orientée vers ses fondamentaux créatifs AA à forte valeur ajoutée (Action-RPG, Action Aventure et Aventure Narrative), et un modèle économique équilibré entre coproduction et auto-édition.