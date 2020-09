Dontnod Entertainment : Twin Mirror sortira le 1er décembre

Dontnod Entertainment : Twin Mirror sortira le 1er décembre









Dontnod Entertainment, studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo, annoncer que Twin Mirror, son prochain jeu vidéo narratif en co-production avec Shibuya Productions, sortira le 1er décembre sur PC (Epic Games Store), PlayStation4 et Xbox One. Il est disponible en précommande dès aujourd'hui sur l'Epic Games Store. Les joueurs PC profiteront de la bande originale officielle de Twin Mirror en bonus de précommande numérique.

Pour accompagner cette annonce, Dontnod dévoile une bande-annonce de gameplay qui met l'accent sur le Palais Mental de son personnage principal, Sam Higgs.