Dontnod Entertainment : 'Tell Me Why' de nouveau été récompensé !

(Boursier.com) — Dontnod Entertainment, studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo, annonce que 'Tell Me Why' a de nouveau été récompensé, cette fois-ci lors de l'édition 2020 des Game Awards qui s'est déroulée le 10 décembre dernier.

The Game Awards est un évènement annuel international prestigieux, qui récompense une sélection de jeux vidéo sortis tout au long de l'année. Pour cette année 2020, l'aventure narrative du studio DONTNOD, Tell Me Why sortie cet été a remporté le prix "Games for Impact".

La catégorie "Games for Impact" vise à récompenser des jeux au message progressif, abordant des thèmes inclusifs ayant vocation à interpeler sur des problématiques sociales de notre temps.