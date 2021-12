Dontnod Entertainment : sortie de Twin Mirror sur Steam

(Boursier.com) — Dontnod Entertainment annonce la sortie sur Steam de son thriller psychologique, Twin Mirror, premier jeu auto-édité par le studio.

Après le lancement de cette aventure narrative sur Playstation4, Xbox One et fort de son partenariat avec Epic Games pour la distribution exclusive PC la première année, Twin Mirror arrive sur Steam, plateforme leader sur PC. Par ailleurs, pour le lancement de la version chinoise qui sera diffusée via Steam sur ce territoire, Dontnod pourra compter sur le soutien des équipes de Tencent.

Cette sortie viendra renforcer dès la fin de l'année les royalties du studio, qui ont triplé lors du premier semestre de l'exercice en cours.

Dontnod invite les joueuses et joueurs à lancer la démo gratuite de Twin Mirror, disponible dès maintenant en téléchargement sur la page Steam du jeu et durant une courte durée. Leur progression dans l'aventure et les succès débloqués seront sauvegardés et reportés par la suite dans le jeu après son achat.

La bande-son immersive de Twin Mirror est également disponible à l'achat en version digitale sur les différents services de streaming de musique en ligne.

Co-produit avec Shibuya Productions, Twin Mirror est toujours disponible sur PlayStation4 (PlayStationStore), Xbox One (MicrosoftStore) et PC (via Epic Game Store). Twin Mirror est compatible sur PlayStation5, Xbox Series XS.