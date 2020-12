Dontnod Entertainment : sortie de Twin Mirror

(Boursier.com) — Dontnod Entertainment annonce que son 1er titre auto-édité, Twin Mirror, nouvelle aventure narrative co-produite avec Shibuya-Productions, est désormais disponible sur PC (via l'Epic Games Store), PlayStation4 (PlayStationStore) et Xbox One (MicrosoftStore).

Pour son tout 1er titre publié en auto-édition, DontNod s'est entouré de Shibuya Productions pour la co-production du jeu, d'Epic Games, avec qui le studio a signé un partenariat exclusif d'un an pour sa distribution sur PC et de Bandai Namco Entertainment pour sa distribution sur PlayStation4 et Xbox One.

Twin Mirror est compatible sur PlayStation5, Xbox Series X, et Xbox Series S.