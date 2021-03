Dontnod Entertainment primé

Dontnod Entertainment primé









Dontnod Entertainment, studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo et Xbox Game Studios, division de Microsoft, annoncent que l'aventure narrative Tell Me Why, a remporté les prix "Au-delà du jeu vidéo" et "Excellence narrative" lors des Pégases 2021.

Organisée par l'Académie française des Arts et Techniques du jeu vidéo, la cérémonie s'est tenue le 17 mars et a honoré les meilleurs jeux vidéo de l'année écoulée.

Nous sommes très fiers de voir Tell Me Why récompensé dans ces deux catégories ! A travers cette création originale, nous souhaitions aborder des thèmes forts et engageants qui fédèrent très largement les joueuses et joueurs d'aujourd'hui. Ces prix sont une très belle reconnaissance pour la qualité du travail des équipes de Dontnod. Cela nous conforte dans notre stratégie d'offrir des expériences populaires impactantes et des voyages émotionnels uniques , déclare Oskar Guilbert, Président Directeur Général de Dontnod,

Rappelons que Tell Me Why est nommé dans la catégorie "Game Beyond Entertainment" aux BAFTA Games Awards (British Academy of Film and Television Arts Awards), dont la cérémonie se tiendra le 25 mars en version digitale. Elle désignera les grands gagnants de l'année 2020. Cette catégorie "Game Beyond Entertainment" récompense les créations aux contenus crédibles et authentiques, à travers l'impact émotionnel qu'elles génèrent, les thématiques abordées et l'utilisation innovante de notre média, pour explorer et délivrer des messages positifs forts sur la vie des joueuses et joueurs, au-delà du pur divertissement vidéoludique.