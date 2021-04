Dontnod Entertainment : peu de réaction aux comptes

(Boursier.com) — Dontnod Entertainment recule de 0,6% ce jeudi à 15,45 euros, alors que le groupe a affiché une progression de ses produits d'exploitation économiques de +31%, pour un montant de 23,6 millions d'euros au cours de l'exercice (18 ME en 2019). L'Ebitda économique 2020 est attendu en progression solide ... Post-Clôture, Dontnod Entertainment a renforcé ses fonds propres et sa trésorerie de 50 ME dans le cadre d'une augmentation de capital souscrite par des investisseurs institutionnels et Tencent Holdings Limited (participation à hauteur de 30 ME).

Dontnod Entertainment se dit ainsi "parfaitement positionné pour accélérer la réalisation de son plan de développement qui vise à capter davantage de valeur issue de ses créations originales en auto-éditant davantage de jeux et élargir la portée du catalogue vers les plateformes mobiles et l'Asie". Ainsi, l'ensemble du pipeline est enrichi de nouvelles Propriétés Intellectuelles en auto-édition en adéquation avec l'évolution favorable du secteur en faveur de créateurs de jeux originaux de qualité reconnus internationalement comme Dontnod Entertainment.

Dans ce contexte et à la suite de la création de pôles Edition et Marketing afin d'accompagner les sorties des jeux, Dontnod Entertainment a rejoint en début d'année 2021 le Sell (Syndicats des Editeurs de Logiciels de Loisirs) regroupant les éditeurs leaders du jeu vidéo en France... Cette nouvelle étape marquante pour le studio s'inscrit dans une volonté d'oeuvrer pour le développement d'une industrie à fort rayonnement international, véritable moteur de l'économie française.

Qualité reconnue

Par ailleurs, la qualité des jeux du studio a été une nouvelle fois reconnue. L'aventure narrative Tell Me Why, première collaboration avec Microsoft, a remporté les prix de "Au-delà du jeu vidéo" et "Excellence narrative" lors des Pégases 2021. Ces récompenses permettent de soutenir encore le développement commercial de cette nouvelle création originale.

Enfin, Dontnod Entertainment poursuit le développement de la nouvelle coproduction avec Focus Home Interactive ainsi que la conception/ préproduction de 5 autres titres en auto-édition dont les sorties sont prévues entre 2022 et 2025.

"Peu de surprise lors de cette publication qui modifie peu notre scénario" commente Portzamparc qui retient que la stratégie du groupe "suit son cours comme prévu, notamment avec une montée en puissance de Montréal conforme voire légèrement en avance sur le planning". "Après actualisation, notre objectif de cours passe de 19,5 à 19 euros" conclut l'analyste qui reste à l'achat sur le dossier.