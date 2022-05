DONTNOD Entertainment : nouvelle sortie prévue début septembre

(Boursier.com) — DONTNOD Entertainment a annoncé la sortie, le 1er septembre prochain, du premier jeu édité en propre et développé en coproduction avec un studio tiers. Il s'agit de " Gerda: A Flame in Winter ", développé par le studio PortaPlay. Cette expérience narrative de type RPG-lite sortira sur Nintendo Switch et PC (Steam).

" Nous sommes convaincus que cette nouvelle Propriété Intellectuelle qui enrichit notre line-up au-delà des capacités de production interne contribuera fortement à la création de valeur de DONTNOD ", a notamment déclaré Oskar Guilbert, Président Directeur Général de DONTNOD.