Dontnod Entertainment : nommé aux Pégases et aux Bafta Games Awards 2021









(Boursier.com) — Dontnod Entertainment, studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo et Xbox Game Studios, division de Microsoft, annonce que l'aventure narrative "Tell Me Why" est nommée dans 5 catégories aux Pégases 2021, ainsi que dans la catégorie "Game Beyond Entertainment" des prestigieux BAFTA Games Awards 2021.