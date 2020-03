DontNod Entertainment : Life Is Strange 2 joue dans la cours des grands aux Pégases 2020

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — DontNod Entertainment indique que Life Is Strange 2 est en tête des nominations de la première édition de la cérémonie des Pégases organisée, ce 9 mars à Paris, par l'Académie française des Arts et Techniques du jeu vidéo. Le nouveau titre de la franchise à succès, déjà récompensé et encensé par la critique, est nommé dans 6 catégories : meilleur jeu vidéo, prix spécial de l'académie : au-delà du jeu vidéo, meilleur univers sonore, excellence narrative, meilleur univers de jeu vidéo et meilleur personnage.

Ce 2e opus de la franchise Life Is Strange 2 aborde des thèmes universels comme la fraternité, l'éducation et le passage à l'âge adulte mais également des thèmes plus sensibles comme le racisme ou l'intolérance.

Par ailleurs, Life Is Strange 2 est nommé dans 4 catégories pour les British Academy of Film and Television Arts Awards (BAFTA), dont la cérémonie se tiendra le 2 avril. Le deuxième opus de la franchise concourt dans la catégorie meilleur jeu "au-delà du divertissement", meilleure narration, meilleur rôle principal et meilleur rôle secondaire.