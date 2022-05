Dontnod Entertainment : lancement confirmé

(Boursier.com) — Dontnod remonte de 0,8% à 11,85 euros ce vendredi, alors que le groupe a annoncé la sortie, le 1er septembre prochain, du premier jeu édité en propre et développé en coproduction avec un studio tiers. Il s'agit de "Gerda: A Flame in Winter", développé par le studio PortaPlay. Cette expérience narrative de type RPG-lite sortira sur Nintendo Switch et PC (Steam). Pour saluer "ce premier jeu tiers lancé à la rentrée" Portzamparc répète son avis à 'Acheter' sur le dossier en visant un cours de 16,1 euros, tandis que la sortie de Gerda intervient avant le début d'un nouveau cycle commercial en 2023 avec en moyenne deux sorties par an...

Au titre de l'exercice 2021, rappelons que le groupe a affiché une progression de ses produits d'exploitation économiques de +13% par rapport à 2020, à 26,7 millions d'euros (23,57 ME en 2020). L'Ebitda économique 2021, qui inclut un crédit d'impôts, est ressorti à 5,83 ME (4,4 ME en 2020, soit une progression de +33%). Après prise en compte des dotations aux amortissements, dépréciations et provisions, incluant, une dépréciation de 4,4 ME au titre des frais de développement encore immobilisés de Twin Mirror, l'EBIT économique s'établit à -3,54 ME (+1,51 ME un an plus tôt). Le résultat net de l'ensemble consolidé est ressorti à -3,25 ME en 2021 (+949 kE sur l'exercice précédent).

Structure financière renforcée

Associés à la levée de fonds de 50 ME réalisée en janvier 2021, les flux de trésorerie générés au cours de l'exercice ont largement permis de couvrir les investissements réalisés en 2021 (16,4 ME), principalement liés aux jeux en développement sur les modèles d'auto-édition et de coproduction.

Au 31 décembre dernier, la structure financière de Dontnod ressortait renforcée avec des capitaux propres s'élevant à 85,6 ME, et une trésorerie disponible dépassant les 58,4 ME. Les dettes financières, à 4,1 ME, incluent un Prêt Garanti par l'Etat de 3,6 ME remboursable à échéance 2026.

Dontnod dispose ainsi de ressources financières solides lui permettant de poursuivre son ambition de croissance à long terme.

Construction d'un portefeuille d'actifs

L'année 2022 sera ainsi marquée par l'enrichissement du 'line-up'. Conformément à son ambition de croissance rentable à long terme, Dontnod poursuivra le développement d'un portefeuille d'actifs solide composé de 8 propriétés intellectuelles dont les sorties sont étalées sur 4 ans.

Après deux années d'investissements et plus de 320 talents de haut niveau, la création d'un studio à Montréal et la structuration des départements marketing et publishing, les prochaines années marqueront un tournant pour le Groupe, avec la sortie d'une vague de jeux auto-édités ou coproduits. Au travers de cette accélération du rythme de sorties et de la désintermédiation engagée en 2020, Dontnod conservera la majorité de ses royalties et de ses propriétés intellectuelles.