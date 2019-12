Dontnod Entertainment : la saison complète de 'Life is strange 2' est disponible

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dontnod Entertainment, studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo, et Square Enix External Studios dévoilent la conclusion de 'Life is Strange 2'.

La saison complète de 'Life is strange 2' est maintenant disponible sur XBox One, le système de loisir interactif PlayStation4, ainsi que sur PC Windows/Steam. Le titre de la conclusion du dernier épisode de l'aventure narrative cinématique du studio est 'Wolves'.