Dontnod Entertainment : flambe après l'arrivée de Tencent au capital

(Boursier.com) — Dontnod Entertainment s'envole de près de 8% à 17,4 euros dans les premiers échanges, dopé par l'annonce de l'entrée au capital du géant chinois Tencent à la suite d'une levée de fonds de 50 ME.

Pour Portzamparc, certains pourront regretter la dilution mais la décote limitée ne devrait pas pénaliser le cours tandis que l'intérêt stratégique de l'opération devrait l'emporter. Le partenariat avec Tencent renforce certains relais de croissance et les fonds levés devraient permettre d'accélérer encore le mouvement vers l'auto-édition alors que la maison de bourse attendait jusqu'ici un contrecoup temporaire au milieu de la décennie (compte-tenu de notre vision du planning de sortie des différents projets au cours des prochaines années). Le broker ajuste son objectif de 19,2 à 19,5 euros et maintient son avis 'achat'.

Midcap Partners explique que grâce à ce partenariat Dontnod pourra totalement auto-édité ses nouveaux projets et s'affranchir des éditeurs qui récupéraient jusqu'ici la majorité de la propriété intellectuelle et des marges issus de ces jeux. Le groupe bénéficiera aussi pleinement du soutien de son désormais grand frère chinois qui, outre l'excellence de ses conseils sur la partie jeux et notamment mobile, pourra lui permettre d'accéder plus aisément au premier marché mondial du jeu vidéo qu'est la Chine. L'arrivée de Tecent au capital est également un énorme gage de qualité qui valide le positionnement du groupe et la signature unique qu'on retrouve dans ses jeux. Fort de ce partenariat et de la solidité des perspectives qu'il offre à horizon 3-4 ans, le broker maintient son avis 'achat' avec un objectif de cours relevé de 18,5 à 26 euros.