Dontnod Entertainment : du nouveau au studio de Montréal

Dontnod Entertainment : du nouveau au studio de Montréal









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dontnod Entertainment annonce la nomination de Frédérique Fourny-Jennings en qualité de Managing Director de son nouveau studio canadien, basé à Montréal.

Son expérience, au Canada et aux Etats-Unis au sein des plus grandes sociétés de jeux vidéo telles que Microsoft et Ubisoft, notamment en direction de projets, en gestion de production et en ressources humaines, seront des atouts clés pour structurer et développer le studio Montréalais. Dotée de compétences solides dans la création de structures et forte d'une approche multiculturelle, elle saura accompagner et encadrer cette nouvelle équipe dans le respect des valeurs de Dontnod.