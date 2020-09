Dontnod Entertainment : du nouveau

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dontnod Entertainment, studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo et Square Enix, annoncent que 'Life is Strange 2 : Épisode 1', issu de la série primée Life is Strange vendue à plusieurs millions d'exemplaires, est dorénavant gratuit sur PlayStation4, Xbox One et PC Windows/Steam.