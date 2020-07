Dontnod Entertainment : du nouveau !

(Boursier.com) — Dontnod Entertainment, studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo, et Xbox Game Studios, division de Microsoft, ont dévoilé la toute nouvelle bande annonce de leur jeu 'Tell Me Why' lors du Xbox Games Showcase qui s'est tenu hier. À cette occasion, les partenaires ont annoncé la sortie du premier chapitre de cette aventure narrative épisodique, le 27 août prochain, et l'ouverture des précommandes. Le deuxième chapitre sortira le 3 septembre et le dernier chapitre sera disponible le 10 septembre.