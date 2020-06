Dontnod Entertainment dévoile un nouveau teaser pour 'Twin Mirror'

(Boursier.com) — Dontnod Entertainment, studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo, a le plaisir de dévoiler un nouveau teaser pour son jeu vidéo narratif Twin Mirror, premier jeu autoédité du studio. Présenté en exclusivité lors du PC Gaming Show qui s'est tenu le 13 juin, ce teaser met en scène le personnage complexe de Sam Higgs dans cette nouvelle aventure narrative du studio, récompensé de nombreuses fois pour la saga 'Life is Strange'.

En coproduction avec Shibuya Productions et fort de son partenariat avec Epic Games pour la distribution de Twin Mirror, Dontnod accélère la mise en oeuvre de sa stratégie de développement vers plus d'auto-édition et de co-production. Afin de toujours plus satisfaire les attentes de la communauté et les fans de jeux d'aventure narratifs, l'expérience a été entièrement remaniée pour permettre aux joueurs de profiter de ce thriller psychologique sans interruption. Initialement annoncé comme un jeu épisodique, Twin Mirror sortira en une seule expérience complète en 2020.