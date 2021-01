Dontnod Entertainment : accord de partenariat avec Tencent et levée de fonds de 40 ME

(Boursier.com) — Le studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo, Dontnod Entertainment, lance une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes et s'adressant exclusivement à des investisseurs qualifiés, pour un montant envisagé d'environ 40 millions d'euros (Placement Privé).

Ce Placement Privé sera réalisé avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires existants de la société au profit d'une catégorie de personnes. Le prix d'émission des actions nouvelles sera de 16 euros par action d'une valeur nominale de 0,02 euro chacune. Tous les investisseurs seront invités à souscrire à ce prix dans le cadre de la construction accélérée d'un livre d'ordres à l'issue de laquelle le montant définitif du Placement Privé et le nombre d'actions nouvelles émises seront définis.

La construction accélérée du livre d'ordres sera close avant l'ouverture des marchés le 28 janvier 2021, sous réserve de toute prorogation.

Sur la base de la taille maximale autorisée de l'opération fixée à 50 ME, le nombre maximal d'actions à émettre serait de 3.125.000 actions nouvelles.

Les fonds levés dans le cadre du Placement Privé, serviront principalement à financer l'accélération de la stratégie de Dontnod, axée sur le développement de nouvelles Propriétés Intellectuelles en auto-édition dans le monde entier sur PC, consoles et plateformes mobiles et, ainsi, de bénéficier pleinement de l'évolution favorable du secteur en faveur de créateurs de jeux originaux de qualité reconnus internationalement comme Dontnod.

Dans le cadre de ce placement, Tencent Holdings Limited (Tencent), un des principaux fournisseurs de services Internet, s'est engagé à participer à hauteur de 30 ME pour accompagner le développement du studio, par l'intermédiaire de sa filiale Proxima Beta Europe BV. Dans le cadre de cet investissement, Tencent dispose de la faculté de proposer la nomination d'un administrateur.

Les actions nouvelles feront l'objet d'une demande d'admission sur le marché Euronext Growth à Paris. Le règlement-livraison des actions nouvelles et leur admission aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris sont prévus le 1er février 2021.

Par ailleurs, Dontnod annonce la signature concomitante d'un accord de partenariat avec Tencent.