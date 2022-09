Dontnod enrichit son 'line-up'

(Boursier.com) — Dontnod , éditeur et studio indépendant de création et de développement de jeux vidéo, et Tiny Bull Studios, studio de développement indépendant, annoncent leur collaboration. Le groupe éditera le prochain jeu Tiny Bull Studios développé sous la forme d'une coproduction dont Dontnod détiendra la majorité des droits. Basé à Turin, le studio Tiny Bull Studios, composé d'une équipe expérimentée d'une quinzaine de personnes, développe actuellement une création originale dans la vision éditoriale et les valeurs de Dontnod, comportant un très fort potentiel commercial dans le segment porteur de l'action-RPG.

Dontnod fera bénéficier Tiny Bull Studios de son savoir-faire et de son expérience acquise avec ses précédents titres, notamment Vampyr, afin de soutenir cette future création "action-RPG", genre très apprécié par un large public de joueuses et de joueurs du monde entier et qui résonne avec les attentes de la communauté très engagée du studio.

Cette nouvelle collaboration contribue positivement à la création de valeur de Dontnod qui, grâce à son nouveau profil de studio-éditeur et ses collaborations, intègre à son actif une Propriété Intellectuelle supplémentaire et enrichit son line-up au-delà de ses capacités de production interne.