Dontnod dévoile une nouvelle identité visuelle et un nouveau site Internet

(Boursier.com) — DON 'T NOD célèbre sa 14ème année de création de jeux narratifs originaux. En constante évolution depuis ses débuts, le studio a procédé à l'élaboration d'une nouvelle identité visuelle afin de mieux refléter ce qu'est DON'T NOD aujourd'hui en tant que société. En parallèle, DON'T NOD a déployé un nouveau site Internet qui offre un accès attractif à tous les jeux du studio et des studios partenaires.

UNE NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE

L'apostrophe et l'espace entre "DON'T" et "NOD" sont réintroduits, afin de donner tout son sens au nom de la société. DON'T NOD est composé de deux mots qui représentent, en tant qu'entreprise et dans les jeux créés, la tendance à ne pas craindre d'aller à contre-courant et de briser les codes, illustrée également par le D brisé et le N visible à l'intérieur.

Ce nouveau logo lie les créations - des histoires immersives et porteuses de sens - à ce qu'est le studio en tant que société.

UN TOUT NOUVEAU SITE INTERNET

Pour accompagner cette nouvelle identité visuelle, DON'T NOD lance un tout nouveau site Internet pour se rapprocher davantage de sa communauté de joueuses et joueurs. Ils pourront facilement plonger dans l'univers des jeux développés par DON'T NOD et par des studios partenaires, découvrir des contenus exclusifs et les dernières actualités mais également accéder directement aux jeux sur les plateformes de téléchargement pour un parcours d'achat plus simple...