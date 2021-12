Dontnod dévoile son nouveau jeu narratif

(Boursier.com) — Dontnod Entertainment, studio français indépendant de création, de développement et d'édition de jeux vidéo, présente 'Gerda: A Flame in Winter'. Dévoilé lors du Nintendo - Indie World, ce tout nouveau jeu narratif est développé par le studio danois PortaPlay sous la forme d'une coproduction dont Dontnod détient la majorité des droits.

Premier jeu d'un développeur tiers à être édité par Dontnod, cette nouvelle collaboration contribue au potentiel de création de valeur du studio-éditeur qui intègre ainsi à son actif une Propriété Intellectuelle supplémentaire et enrichit son programme de sorties de jeux au-delà de ses capacités de production interne.

Oskar Guilbert, Président Directeur Général de Dontnod, a déclaré : "Nous sommes très heureux de participer à l'évènement Nintendo - Indie World pour dévoiler Gerda : A Flame in Winter, le premier jeu édité par Dontnod et développé par un studio partenaire. Nous sommes ravis de travailler avec PortaPlay sur ce jeu qui a su trouver la formule parfaite entre l'émotion d'une narration forte et des éléments RPG. Les aventures narratives et les jeux de rôles sont deux genres très populaires et au coeur du savoir faire de Dontnod."

Prévu pour 2022, 'Gerda: A Flame in Winter' est une expérience narrative intime, de type RPG-lite, se déroulant au Danemark, durant la Seconde Guerre mondiale et l'occupation allemande. À travers une histoire poignante inspirée de faits réels, les joueuses et les joueurs incarnent Gerda, une infirmière qui devra s'armer de courage et de détermination lorsque sa vie bascule brutalement. Une histoire de guerre racontée, non pas sur la ligne de front, mais dans le cadre intime du petit village danois dans lequel elle a grandi. Livrée à elle-même, Gerda devra tout tenter pour sauver ses proches.

En temps de guerre, chaque dilemme est un défi et chaque décision peut engendrer de lourdes conséquences. Grâce à une combinaison équilibrée d'exploration, de dialogues et de gestion de ressources, toutes les décisions que prendront les joueuses et les joueurs seront intimement liées à leurs traits de personnalité. Les relations et les interactions avec leur entourage, véritables compétences dans le jeu, façonneront le récit et influenceront le dénouement de l'histoire.