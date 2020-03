Dontnod crée des pôles Edition et Marketing

Dontnod crée des pôles Edition et Marketing









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dontnod Entertainment crée les pôles Edition et Marketing afin d'accompagner les sorties des jeux du studio.

L'arrivée de nouveaux acteurs dans la distribution digitale des jeux vidéo et leur constante recherche de contenus de qualité ont permis à Dontnod de renforcer sa position dans la chaîne de valeur. Dans le cadre de l'évolution de l'industrie du jeu vidéo, Dontnod a décidé d'accélérer le processus initié lors de l'introduction en Bourse en développant ses activités d'Édition et de Marketing afin de renforcer sa stratégie de création de valeur.

Des renforts

Sous la responsabilité de Samuel Jacques, CCO (Chief Content Officer) de Dontnod, Xavier Spinat, ex-Directeur de Production chez Ubisoft, a été recruté pour diriger le département Edition. Sophie Filip, ex-Marketing Global Manager de Wargaming, a pris les commandes du Marketing.

Ces nouvelles expertises permettront à Dontnod d'auto-publier une partie croissante de ses jeux et de profiter pleinement de la désintermédiation en faveur des studios de développement. Ces départements travaillent d'ores et déjà sur la sortie de Twin Mirror, le premier titre auto-édité du studio.

Parallèlement à ce développement, Dontnod conserve son partenariat privilégié avec Microsoft dans le cadre d'un contrat classique et d'une production entièrement financée pour Tell Me Why, ce qui lui permet de bénéficier de la force de frappe et de la très large audience du GAFAM.