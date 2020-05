Dontnod : annonce saluée

Dontnod : annonce saluée









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dontnod Entertainment monte de 1,3% à 15,45 euros, alors que le studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo, a annoncé un renforcement de sa capacité de production avec la création, en juin 2020, d'une filiale à Montréal, au Canada. Créateur de franchises à succès comme Life Is Strange et Vampyr, Dontnod emploie actuellement près de 250 personnes en France.

Parmi les derniers avis d'analystes, Midcap Partners reste à l'achat sur Dontnod avec un cours cible de 21 euros.

Cette implantation à Montréal, centre névralgique de l'industrie du jeu vidéo au Canada, permettra également à Dontnod de renforcer son rayonnement à l'international. Cette stratégie d'investissement à long terme est motivée par une volonté de se rapprocher du territoire nord-américain qui représente aujourd'hui le marché numéro 1 pour les jeux Dontnod.

L'ancrage dans la métropole québécoise se concrétisera par le lancement d'un nouveau projet de création originale. À terme, l'équipe devrait être constituée d'une cinquantaine d'experts, pour partie issus des équipes parisiennes du Groupe et de nouveaux profils issus du vivier de talents locaux parmi les plus riches au monde, afin d'accompagner la montée en puissance du développement de nouveaux jeux...