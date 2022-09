Dontnod annonce le lancement de son nouveau jeu narratif

(Boursier.com) — Dontnod , éditeur et studio indépendant de création et de développement de jeux vidéo, et PortaPlay sont heureux d'annoncer le lancement de leur toute nouvelle expérience narrative de type RPG-lite : 'Gerda: A Flame in Winter'.

Gerda: A Flame in Winter est à présent disponible sur Nintendo Switch et Steam, avec une réduction de 10% pour fêter le lancement, durant la première semaine de sortie.

Cette histoire intime se déroule au Danemark pendant la Seconde Guerre mondiale, sous l'occupation allemande. Les joueuses et joueurs suivront les pas de Gerda Larsen, infirmière civile qui voit sa vie tranquille basculer brutalement...