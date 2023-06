Dontnod annonce l'arrivée de Pascale Clarac à la tête du département business development

(Boursier.com) — DON 'T NOD, éditeur et studio indépendant de création et de développement de jeux vidéo, annonce l'arrivée de Pascale CLARAC en qualité de Responsable du Business Development en remplacement d'Abrial DA COSTA, qui quittera ses fonctions fin juin pour d'autres projets professionnels. Il a 15 années d'expérience dans le secteur du jeu vidéo, notamment au sein d'Activision Blizzard et Plaion (anciennement Koch Media). Pascale accompagnera la croissance et le renforcement du modèle économique de DON'T NOD, dans une période palpitante de la vie du Groupe, avec un ambitieux pipeline de lancements.

Oskar GUILBERT, Président Directeur Général de DON'T NOD, a déclaré : "Je suis ravi d'accueillir Pascale au sein de nos équipes, dont l'expertise et la connaissance du marché serviront la valorisation de nos propriétés intellectuelles. Je remercie chaleureusement Abrial pour les 9 années passées chez DON'T NOD, et les challenges que nous avons relevés ensemble. Je lui souhaite beaucoup de succès pour la suite de sa carrière."