Dontnod : 3,25 ME de perte nette en 2021

(Boursier.com) — Au titre de l'exercice 2021, Dontnod affiche une progression de ses produits d'exploitation économiques de +13% par rapport à 2020, à 26,7 millions d'euros (23,57 ME en 2020).

L'Ebitda économique 2021, qui inclut un crédit d'impôts, ressort à 5,83 ME (4,4 ME en 2020, soit une progression de +33%).

Après prise en compte des dotations aux amortissements, dépréciations et provisions, incluant, une dépréciation de 4,4 ME au titre des frais de développement encore immobilisés de Twin Mirror, l'EBIT économique s'établit à -3,54 ME (+1,51 ME un an plus tôt).

Le résultat net de l'ensemble consolidé ressort à -3,25 ME en 2021 (+949 kE sur l'exercice précédent).

Structure financière renforcée

Dontnod a dégagé sur l'exercice 2021 une marge brute d'autofinancement positive de 5,9 ME en forte amélioration (+1,7 ME par rapport à 2020) et des flux liés à l'activité de 5,2 ME. Associés à la levée de fonds de 50 ME réalisée en janvier 2021, les flux de trésorerie générés au cours de l'exercice ont largement permis de couvrir les investissements réalisés en 2021 (16,4 ME), principalement liés aux jeux en développement sur les modèles d'auto-édition et de coproduction.

Au 31 décembre 2021, la structure financière de Dontnod ressort fortement renforcée avec des capitaux propres s'élevant à 85,6 ME, et une trésorerie disponible dépassant les 58,4 ME. Les dettes financières, à 4,1 ME, incluent un Prêt Garanti par l'Etat de 3,6 ME remboursable à échéance 2026.

Dontnod dispose ainsi de ressources financières solides lui permettant de poursuivre son ambition de croissance à long terme.

Construction d'un portefeuille d'actifs

L'année 2022 sera marquée par l'enrichissement du line-up. Conformément à son ambition de croissance rentable à long terme, Dontnod poursuivra le développement d'un portefeuille d'actifs solide composé de 8 propriétés intellectuelles dont les sorties sont étalées sur 4 ans.

Après 2 années d'investissements et plus de 320 talents de haut niveau, la création d'un studio à Montréal et la structuration des départements marketing et publishing, les prochaines années marqueront un tournant pour le Groupe, avec la sortie d'une vague de jeux auto-édités ou coproduits. Au travers de cette accélération du rythme de sorties et de la désintermédiation engagée en 2020, Dontnod conservera la majorité de ses royalties et de ses propriétés intellectuelles.

Oskar Guilbert, Président Directeur Général de Dontnod, déclare : "L'année 2021 a été particulièrement riche pour Dontnod. Nous avons accéléré notre virage stratégique vers l'auto-édition, soutenu par le renforcement de nos moyens financiers, l'entrée au capital de Tencent et la signature de notre premier partenariat de coproduction et d'édition de studio tiers avec PortaPlay".