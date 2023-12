Dont' Nod dévoile Lost Records: Bloom & Rage, le premier jeu d'aventure narratif développé par son studio de Montréal

(Boursier.com) — DON 'T NOD, éditeur et studio indépendant de création et de développement de jeux vidéo, annonce Lost Records: Bloom & Rage, le premier jeu créé par sa filiale DON'T NOD Montréal, dévoilé lors des Game Awards.

Les créateurs à l'origine de Life is Strange sont fiers de présenter Bloom & Rage, le premier jeu de l'univers Lost Records, un tout nouveau voyage narratif à travers le temps.

Lost Records: Bloom & Rage est prévu pour une sortie fin 2024 sur PC, Xbox Series X/S et PlayStation 5.