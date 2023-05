Donaldson Company : pas d'IA, mais des records tout de même

(Boursier.com) — Donaldson , équipementier automobile américain spécialisé dans les filtres à air et à huile, a annoncé pour son troisième trimestre fiscal 2023 des ventes et bénéfices record. Le chiffre d'affaires trimestriel a progressé de 2,6% à 876 millions de dollars, pour une marge opérationnelle de 14,2% en hausse de 120 points de base. Le bénéfice par action, de 76 cents, a augmenté de 14%. Le bénéfice net trimestriel a été de 94 millions de dollars, contre 83 millions de dollars un an plus tôt. Donaldson maintient par ailleurs ses prévisions annuelles 2023 en termes de revenus et de bénéfice par action. "Nos résultats du troisième trimestre s'inscrivent dans la tendance de Donaldson à générer une croissance à deux chiffres des bénéfices et une expansion des marges au cours de cet exercice", a déclaré Tod Carpenter, directeur général.

"Nous prévoyons que l'exercice 2023 sera une autre année de bénéfices record alors que nous nous appuyons sur notre élan à long terme présenté lors de notre récente Journée des investisseurs. Nous restons concentrés sur l'exécution de nos initiatives stratégiques et nos investissements dans une croissance rentable, y compris ceux des sciences de la vie, à mesure que nous progressons vers la réalisation de nos objectifs financiers et la création de valeur pour les clients et les actionnaires", ajoute le dirigeant. Le bpa GAAP pour l'exercice 2023 devrait se situer entre 2,90 et 2,96$, y compris 0,10$ de frais de restructuration et autres frais du premier semestre. Le bpa ajusté est prévu entre 3 et 3,06$ par titre. Les ventes devraient augmenter entre 3 et 5% par rapport à l'année précédente, en raison d'une augmentation d'environ 8% des prix et d'un impact négatif de la conversion des devises d'environ 4%.