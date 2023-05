Don'tNod : question d'impact

(Boursier.com) — Don 'tNod recule de 0,5% à 8,60 euros, alors que la société et Bird (anciennement PortaPlay) ont annoncé lancer 'Liva's Story', un DLC (DownLoadable Content ; contenu téléchargeable) issu de l'univers du jeu 'Gerda: A Flame in Winter', sorti en 2022. Ce DLC est accompagné d'une nouvelle édition -Modstand Bundle- qui comprend le jeu principal, 'Gerda: A Flame in Winter', et le DLC, 'Liva's Story'.

Le jeu principal, ainsi que ce bundle, sont dès à présent disponibles sur Nintendo Switch et Steam...

"Ce DLC a le mérite d'entretenir les liens avec le studio tiers Bird (nouveau nom de PortaPlay) et de faire vivre la licence" commente Portzamparc qui estime que la mise en avant de ce DLC, ainsi que la mise à disposition à cette occasion d'une démo devraient en effet favoriser les ventes du bundle... "L'impact global sera toutefois vraisemblablement très mesuré (quelques centaines de milliers d'euros de CA)" poursuit l'analyste qui reste à l'achat sur le dossier en visant un cours de 13,40 euros.