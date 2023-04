Don't Nod : un résultat net nettement positif

(Boursier.com) — Au titre de l'exercice 2022, Don't Nod affiche une progression de ses produits d'exploitation économiques de +12,5% par rapport à 2021, à 30 ME.

L'EBITDA économique incluant les crédits d'impôts s'établit à 3,5 ME en 2022, en retrait de 2,3 ME par rapport à 2021, en ligne avec la baisse transitoire du chiffre d'affaires relatif aux ventes dans une période marquée par l'absence de lancement majeur et la poursuite des développements.

Le résultat net de l'ensemble consolidé 2022 ressort en forte amélioration à 2,6 ME contre -3,3 Me en 2021.

Au 31 décembre 2022, les dettes financières s'élèvent à 4,3 ME, contre 4,1 ME au titre de 2021.