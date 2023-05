Don't Nod : sortie prochaine de Harmony: The Fall of Rêverie

(Boursier.com) — Dontnod communique les dates de sortie d'Harmony: The Fall of Reverie. Cette nouvelle expérience narrative sera disponible dès le 8 juin sur Nintendo Switch et PC (Steam) et dès le 22 juin sur PlayStation 5 et Xbox Series XS.

Une démo publique jouable sera disponible sur Steam dans le cadre de la LudoNarraCon, qui se tiendra du 4 au 8 mai. La démo restera accessible jusqu'au 21 mai et couvrira le premier acte d'Harmony: The Fall of Reverie, en mettant notamment en avant l'univers, l'histoire et les personnages du jeu.