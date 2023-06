Don't Nod : lauréat de l'appel à projets 'La grande fabrique de l'image' France 2030

(Boursier.com) — Le projet Plume 2030 de Don't Nod est lauréat de l'appel à projets de "La grande fabrique de l'image" France 2030. Au coeur de ce projet, se situe un logiciel de création innovant nourri de son expertise, intégrant les dernières technologies d'Intelligence Artificielle (IA) et adapté aux spécificités des jeux à forte composante narrative, basés sur le récit à embranchement.

Le perfectionnement de son outil créatif avec une forte intégration de l'IA servira, dans un premier temps, la productivité du studio en matière de jeux vidéo narratifs de référence aux univers forts et porteurs de sens. L'outil a vocation à automatiser la génération des scènes complètes avec personnages animés, environnements et dialogues à embranchements. Il utilisera comme base logicielle les outils déjà développés par le studio : l'éditeur de narration non linéaire Plume, le Dialogue Sequence Generator (DSG) et le Biome Generator System (BGS).

Sa déclinaison future, à destination des studios tiers et des entités de formations (écoles supérieures de jeu vidéo, universités...), permettra de proposer à l'ensemble de l'écosystème du jeu vidéo un outil issu du savoir-faire de Don't Nod.